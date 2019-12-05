بغداد.. مجموعات

2019/12/05 | 14:57 - المصدر: الحرة

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قالت مصادر للحرة إن حوالي ألفي شخص من مناطق الحبيبية والشعب بشمال بغداد توجهوا نحو ساحة التحرير الخميس مرددين شعارات باسم الرموز الدينية، ما أثار حفيظة المعتصمين في الساحة الذين بدأوا يرددون شعارات حيادية ويطلبون منهم عدم الهتاف بأسماء الرموز الدينية.

وقال ناشطون على تويتر إن مجموعات انطلقت بدعوة من ميليشيات "كتائب حزب الله" باتجاه ساحة التحرير مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

وتحدث ناشطون عن حشود مضادة في الساحة دعما لسلمية التظاهرات.

وأفادت مصادر للحرة بانتشار أمني مكثف تحت جسر الجادرية باتجاه شارع أبو نؤاس، وأكدت أن القوات الأمنية بدأت تنصب خياما لعناصرها في رصيفي الجسر.

في غضون ذلك، ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في الناصرية إلى 98 قتيلا بعد وفاة متظاهر جريح مساء الأربعاء.



وقد قتل 55 شخصا خلال التظاهرات التي وقعت يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ويشهد العراق منذ نحو شهرين تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة، أسفر الرد العنيف للسلطات عليها عن سقوط أكثر من 420 قتيلا وإصابة الآلاف بجروح في العاصمة بغداد ومناطق في جنوب البلاد.

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