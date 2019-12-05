السجائر الإلكترونية مسؤولة عن مرض رئوي نادر

2019/12/05 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خلص أطباء يعالجون شخصًا يعاني مرضًا رئويًا نادرًا عادة ما يكون ناجمًا عن التعرضِ للمعادن الصناعية، إلى أن هذه الحالة قد تكون أول إصابة ناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية.

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