2019/12/05 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، عدم تعافي نجمه المصاب ايدين هازاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة لريال مدريد قبل الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة لريال مدريد قبل الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).