تذاكر رخيصة الثمن لمباراة العراق والبحرين

2019/12/05 | 14:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تتوفر التذاكر الخاصة لمباراة العراق والبحرين في نصف نهائي خليجي ٢٤ امام ملعب الدحيل.

وقال مراسل "الغد برس" ان "التذاكر الخاصة لمباراة العراق والبحرين في نصف نهائي خليجي ٢٤ امام ملعب الدحيل".

وبين "لمن يريد شراؤها وبأسعار رخيصة جدا تترواح من 4 دولارات الى 12 دولارا فقط".

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