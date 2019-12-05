المتحدث باسم وزارة الداخلية ينفي دخول القوات حالة الانذار القصوى

2019/12/05 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الخميس، صدور برقية تتضمن دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى (ج).

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