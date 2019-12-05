غسان صابور - فرنسا؟... فرنسا تغلي...

2019/12/05 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور هذا اليوم الخميس..الخامس من كانون الأول 2019...فرنسا تغلي..إضرابات شاملة بعاصمتها باريس وفي كل المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة...جميع المواصلات والمؤسسات والمستشفيات الحكومية..متوقفة عن العمل..بنسب تتراوح من ستين إلى تسعين بالمئة..وخاصة المدارس والجامعات...ووسائل المواصلة داخل المدن وبين المدان..وشركات الطيران العالمية ألغت حوالي تسعين بالمئة من رحلاتها العالمية..وبين المدن الرئيسية ال......

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