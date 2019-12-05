منظمة دولية: 40 بالمئة من الزراعة العراقية تدهورت بسبب داعش

2019/12/05 | 15:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- افاد تقرير لمنظمة دولية بأن 40 بالمئة من الانتاج الزراعي في العراق بشكل عام ومحافظة نينوى بشكل خاص تدهور بسبب هجمات تنظيم داعش.

ونشرت منظمة الهجرة الدولية في اخر تقرير لها تأثير هجمات داعش على قطاع الزراعة في العراقي في الفترة ما بين عامي 2014 و 2017.

وتشير التقديرات الى ان السنوات الثلاث من سيطرة داعش على اجزاء من العراق كان لها تأثيرا على إنخفاض القدرات الزراعية في العراق بنسبة 40 في المائة.



وخصوصا على المناطق الريفية وفق ما افاد التقرير.

وقالت رئيسة وحدة استقرار المجتمع في المنظمة الدولية للهجرة، بعثة العراق، شيفون سيموجوكي يوم الاربعاء "كجزء من جهودنا لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المجتمع، من الضروري إعطاء الأولوية لتعافي المناطق الريفية وتنميتها".

وتابعت "ينبغي اعتبار الزراعة جانبا أساسيا من جوانب عملية تحقيق الاستقرار في المجتمع، وان التركيز على هذا المجال يمكن ان يساعد في موازنة التفاوتات الاقتصادية المتواجدة ما بين الريف والمدينة منذ حين".

وتعد محافظة نينوى الواقعة في شمال غرب العراق، واحدة من أكثر المناطق خصوبة في البلاد وكانت مصدرا للكثير من أنواع الحبوب والإنتاج عبر التاريخ.

وفقًا للتقرير، شهدت نينوى، التي كانت اكثر المحافظات العراقية انتاجا للقمح والشعير، أكبر الأضرار في أعقاب الحرب ضد داعش.

وافاد التقرير بأنه بعد عامين من الهزيمة العسكرية لداعش في العراق، ما زالت الماشية مفقودة في نينوى، والأراضي الزراعية لا تزال مليئة بالمتفجرات، وتُفتقد الآلات الضرورية للزراعة.

سوار احمد

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