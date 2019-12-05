الاتحاد الوطني الكردستاني يحدد موعدا لمؤتمره العام الرابع

2019/12/05 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تحديد موعد جديد لعقد مؤتمره العام الرابع.

وأوضحت مصادر في الحزب، ان المجلس القيادي حدد خلال اجتماعه الذي عقد بمبنى المكتب السياسي للحزب بمدينة السليمانية، برئاسة نائب الأمين العام للحزب كوسرت رسول، حدد الحادي والعشرين من الشهر الجاري موعدا لعقد لمؤتمر العام، بدلا عن الموعد الذي كان محددا مسبقا، وهو التاسع من هذا الشهر، على ان تبدأ مؤتمرات مراكز الاتحاد الوطني يوم الاثنين المقبل.

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