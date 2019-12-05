محكمة القضاء الاداري تبت بعدم دستورية تعيين قائممقام جديد للفلوجة

2019/12/05 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار (السابق) عيسى ساير العيساوي، اليوم الخميس، عن صدور امر قضائي يقضي بعدم دستورية تعيين قائممقام جديد للقضاء بعد اعفائه من منصبه من قبل المحافظ، مشيرا الى قرب عودته لممارسة عمله في المنصب.

وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "آلية اعفائي من قبل محافظ الانبار علي فرحان الدليمي لم تكن دستورية، ما دعاني الى تقديم طعن بالقرار الى محكمة القضاء الاداري مطالبا فيها بالنظر بقرار اعفائي ".

واضاف ان "محكمة القضاء الاداري اصدرت قرارا يقضي باعادتي الى منصبي السابق قائممقام الفلوجة بدلا من القائممام الحالي مؤيد الدليمي"، مبينا ان" الايام القليلة المقبلة ستشهد مزاولة عملي المعتاد بعد الانتهاء من بعض الاجراءات القانونية ".





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