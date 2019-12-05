كاتانيتش يكشف تشكيلة العراق لمواجهة البحرين

2019/12/05 | 15:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق لكرة القدم كاتانيتش، اليوم الخميس، عن تشكيلة المنتخب التي ستواجه نظيره البحريني اليوم ضمن الدور شبه النهائي لبطولة كأس الخليج، المقامة حاليا في قطر.

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