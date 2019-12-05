لبنان.. أبطال يهزمون قبل اكتمال معركتهم مع الحياة!!

2019/12/05 | 15:25 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطرقت الصحف في جولتنا لهذا اليوم لمواضيع عديدة وتساءلت لِمَ يهتز العالم لموت شخص واحد في بلد أجنبي، بينما لا يهتم بموت مئات الشباب في العراق؟ هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في العراق لن ينفع لمحوها حتى سقوط النظام برمته.



وفي الجزائر محاكمات للفساد أم لتمرير الانتخابات؟ وهل حراك الشعوب في عام 2019 هو امتداد أو موجة ثانية لثورات الربيع العربي في عام 2011 وبداية نهاية الهيمنة البحرية الأمريكية وأسطولها الخامس في الخليج العربي.

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