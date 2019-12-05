تقارير فرنسية: سان جيرمان يغري مبابي بوصافة ميسي

2019/12/05 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن باريس سان جيرمان سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع نجمه كيليان مبابي بتمديد عقده، للتصدي لرغبة ريال مدريد القوية في

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