عمليات صلاح الدين تعثر على مخبأ للعتاد والعبوات الناسفة في منطقة الصينية

2019/12/05 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

عثرت قوات قيادة عمليات صلاح الدين، على مخبأ للعتاد والعبوات الناسفة في منطقة الصينية .

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت "العهد

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