2019/12/05 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت خلية الاعلام الأمني، إحصائية عن نسبة الأخبار الكاذبة التي يبثها تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الخلية في بيان، ان وكالة أعماق المسؤولة عن نشر اخبار التنظيم الارهابي، تواصل الترويج لأخباره الكاذبة، على الرغم من اندحار التنظيم على جميع المستويات، مبينة انها رصدت خلال شهر تشرين الثاني الماضي، نسبة من الاخبار الكاذبة وصلت الى ثلاث وسبعين بالمئة من مجمل ما نشرته الوكالة، فيما كانت نسبة الاخبار التي لا تحمل قوة إعلامية، او أي تأثير سبعا وعشرين بالمئة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني ينشر إحصائية عن الأخبار الكاذبة التي يبثها داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني ينشر إحصائية عن الأخبار الكاذبة التي يبثها داعش الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).