اردوغان: ليست لنا مطامع بالأراضي السورية وعلى الطامعين الخروج منها

2019/12/05 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم وجود أية مطامع لبلاده في الأراضي السورية.

وقال أردوغان في تصريح، إن لتركيا سياستها الخارجية المستقلة، وانها شنت عمليتها العسكرية على سوريا دون إذن من أحد في مسعى منها للحفاظ على أمنها القومي، مشيرا الى أن تركيا لها حدون مشتركة مع سوريا تمتد على طول تسعمئة واحد عشر كيلومترا، الامر الذي يستوجب تطهير المنطقة من العناصر التي تهدد أمن تركيا.

وأوضح أن بلاده ليس لديها مطامع في الأراضي السورية، متسائلا عن سبب وجود القوات الأجنبية في سوريا، في إشارة منه الى القوات الأميركية، مطالبا إياهم بمغادرة الأراضي السورية.

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