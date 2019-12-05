الأمير أندرو ممنوع من دخول الكنيسة في عيد الميلاد بعد اتهامه بالتحرش

2019/12/05 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

منع الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، من دخول الكنيسة في عيد الميلاد بعد اشادته بعلاقة الصداقة بينه وبين الملياردير الأمريكي المنتحر جيفري ابستاين، وعدم اكتراثه لضحايا الاعتداءات الجنسية، أو ابداء ندمه على وقوفه بجانب الأخير بعد إدانته.

وفي وقت سابق، تنحى الأمير عن واجباته الملكية بعد اتهامه بالتحرش، فيما رفضت العديد من الجهات والجمعيات الخيرية التعامل معه مجددًا.وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ان الملكة منعت الأمير أندرو من الذهاب لخدمة الكنسية في عيد الميلاد، مع بقية أفراد العائلة الملكية.يأتي هذا تحسبًا لًحدوث احتجاجات من قبل الغاضبين بسبب تصريحات الأمير أندرو، والمتعاطفين مع ضحايا التحرش الجنسي، ومن المتوقع أنهم يخططون للتجمع خارج أبرشية ساندرينغهام.

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