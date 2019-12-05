اختطاف 19 شخصا من طاقم ناقلة نفطية قبالة سواحل نيجيريا

2019/12/05 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أكدت شركة يونانية للنقل البحري، اليوم الخميس، أن قراصنة قاموا باختطاف 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام قبالة سواحل نيجيريا.

وأفاد مسؤول في الشركة اليونانية المشغلة للناقلة أن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني يوم الثالث من كانون الأول واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا"، نقلا عن رويترز.وأشار المسؤول إلى أنه لا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة، مؤكدا أنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.يذكر أن الناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) ترفع علم هونغ كونغ وتسع لحمل مليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.

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