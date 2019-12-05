2019/12/05 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

ألقت دوريات النجدة في محافظة ذي قار، الخميس (5 كانون الأول 2019)، القبض على سارق اعترف بـ 4 ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعترف بتنفيذ 4 سرقات.. القبض على سارق بالتعاون مع المتظاهرين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعترف بتنفيذ 4 سرقات.. القبض على سارق بالتعاون مع المتظاهرين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).