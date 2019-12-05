2019/12/05 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون في الجيش الأمريكي، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، نشرته اليوم الخميس، عن استغلال إيران للأحداث الراهنة في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ قصيرة المدى، في العراق.وبحسب ما بينت الصحيفة الأمريكية، فإن “مساعي إيران لفرض قوتها في الشرق الأوسط تأتي في وقت تعيد فيه الولايات المتحدة بناء وجودها العسكري هناك أيضاً، وذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تستغل الاحتجاجات لبناء ’’ترسانة خفية’’ في العراق وواشنطن ترد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تستغل الاحتجاجات لبناء ’’ترسانة خفية’’ في العراق وواشنطن ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).