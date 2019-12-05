350 لاجئا كورديا سوريا في كوردستان يعودون الى مناطقهم

2019/12/05 | 15:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في حكومة إقليم كوردستان إن 350 من اللاجئين الكورد السوريين الذين لجأوا الى الاقليم في اعقاب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا، عادوا الى ديارهم.

وقال المدير العام لمركز تنسيق الأزمات المشترك هوشنك محمد لكوردستان24 "حتى الآن، عادت 70 عائلة و 350 لاجئ سوري إلى سوريا طواعية لأسباب مختلفة".

وفر الالاف من سكان مناطق شمال شرق سوريا من مناطقهم عقب الهجوم التركي الذي بدأ يوم 9 أكتوبر على تلك المناطق.

وبحسب الصفحة الرسمية لمعبر فيشخابور "سيمالكا" الحدودي فإن اربع حافلات من اللاجئين الكورد السوريين غادرت مخيم بردرش الى الجانب السوري قبل ايام.

وعلى الرغم من عودة 350 لاجئ كوردي، فإن عدد اللاجئين الى إقليم كوردستان لا يزال في ازدياد، حيث يتم استيعاب الوافدين الجدد في مخيمي بردرش وغويلان في دهوك.

ووصل الى اقليم كوردستان حتى الان نحو 18 الف لاجئ كوردي سوري وفق ما اعلنت لجنة التنسيق المشتركة يوم الأربعاء.

وتم بناء المخيمات الحالية في إقليم كوردستان بعد استيلاء تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق ولجوء مئات الالاف من العراقيين والسوريين الى اراضي الاقليم.

سوار احمد

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