ضربتان موجعتان لريال مدريد قبل الكلاسيكو

2019/12/05 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي ​ريال مدريد​ عبر موقعه الرسمي أن نجمه البلجيكي ​إيدين هازارد​ يعاني من كدمة على مستوى الساق الأيمن، وتبيّن ذلك بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.

ولم يكشف النادي عن مدّة غيابه، إلا أن عدّة تقارير أكدت أن مدّة الغياب لن تقل عن 4 إلى 6 أسابيع، ما يعني غيابه بشكل شبه مؤكد عن مباراة ​الكلاسيكو​ في الـ18 من الشهر الجاري أمام ​برشلونة​.

كذلك، أعلن النادي الملكي إصابة البرازيلي ​مارسيلو​ على مستوى العضلات، ومن المتوقع أن يغيب لمدّة 3 أسابيع، ما يعني أن هو الآخر سيغيب بنسبة كبيرة عن الكلاسيكو الذي سيقام على ملعب كامب نو.

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