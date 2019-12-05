2019/12/05 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي ، عن ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات بعملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق جنوبي مدينة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير شرطة الفلوجة لـ" العهد نيوز": ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات والمتفجرات يعود لخلايا مجرمي داعش) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير شرطة الفلوجة لـ" العهد نيوز": ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات والمتفجرات يعود لخلايا مجرمي داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).