2019/12/05 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

دعا الخبير الاقتصادي في جامعة البصرة، نبيل جعفر، الى ضرورة تشريع قانون مجلس الاعمار قبل التوجه لاقرار موازنة 2020.

وقال جعفر في حديث لـ"العهد نيوز"،

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