تحالف الفتح: ليس لدينا مرشحا لشغل منصب رئاسة الحكومة ويجب احترام إرادة الشعب

2019/12/05 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى تحالف الفتح، أن يكون لديه مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة عبد المهدي وقبولها من قبل مجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي، إن الفتح لا يريد العودة مجددًا إلى جدل الكتلة الأكبر، مبينا أن المرجعية الدينية منحت الشعب حق اختيار نظامه السياسي بعيدا عن التدخلات.

وشدد على ضرورة احترام إرادة الجماهير في اختيار رئيس الوزراء، مبينا أن اسماء المرشحين لرئاسة الوزراء المتداولة في الإعلام غير صحيحة.

وأضاف الموسوي، أن القوى الشيعية غير مدركة لغاية الآن خطورة المشروع القادم لتقسيم العراق بحسب تعبيره.

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