تحذير اممي من عودة داعش للأنبار بتمويل معلوم المصدر

2019/12/05 | 16:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير هيثم أبو سعيد، من عودة تنظيم "داعش" الوهابي إلى منطقة...

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