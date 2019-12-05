بارزاني يدين بشدة هجوما لداعش ويؤشر اعادة تنظيم لهجمات ارهابية

2019/12/05 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بشدة، هجوم تنظيم داعش على اطراف خانقين الذي تسبب بمقتل 3 عناصر من البيشمركة.وقال بارزاني في بيان، "بكل اسف، هاجم اللية الماضية عناصر داعش الارهابية على البيشمركة قرب خانقين، واستشهد 3 عناصر من البيشمركة، ونعزي اسر الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى".واضاف، "ان الهجمات الاخيرة للارهابيين، هو اعادة تنظيم للهجمات الارهابية بشكل جدي لاستهداف الوضع والاستقرار بالمنطقة".

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