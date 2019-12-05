أخبار جديدة عن إصابة هازارد تزعج مشجعي الريال قبل الكلاسيكو

2019/12/05 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

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يعاني النجم البلجيكي إيدين هازارد من "كسر غير مكتمل" على مستوى كاحله الأيمن، وسيغيب على الأرجح عن "الكلاسيكو" المنتظر ضد برشلونة في الدوري

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