تصدم المتقدمين للتعيينات.. وزارة الكهرباء تصدر توضيحاً

2019/12/05 | 17:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن التعيينات في الوزارة، والتخصيصات اللازمة لذلك.

وقالت في بيان ورد لشفق نيوز ان "وزارتنا كانت حريصةً على أن تستوعب مطالب المتظاهرين والمطالبين بالتعيينات، وطرحت مجموعة من المبادرات لخلق فرص عمل كبيرة للشباب المعطاء من أبناء شعبنا وتماشياً مع حزمة الاصلاحات ووفقاً للصلاحيات، وسعت إلى تحويل أبناءها من موظفي العقود إلى الملاك الدائم وتحويل الاجراء اليوميين إلى عقود".

واضاف البيان ان الوزارة "بادرت إلى احتواء معظم الطلبات الخاصة بالتعيينات ضمن تشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات وبمختلف الاختصاصات وبصيغة الاجراء اليوميين والتي اسهمت بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة".

وتابع "كانت الأعداد الكبيرة التي تم تعيينها تعتبر الأعلى مقارنة بالوزارات الاخرى، ومما تقدم تؤكدُ الوزارةُ محدودية التخصيصات المالية، فضلاً على عدم وجود البدلاء من الاجراء اليوميين للذين يرومون التعيين، وبناءً عليه قررت الوزارة إيقاف كافة التعيينات بشكل نهائي وكامل ووقف اجراءاتها استناداً لما ذُكر".

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