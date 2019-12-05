الكهرباء تعلن إيقاف التعيينات في الوزارة وتكشف عن السبب

2019/12/05 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس 5 كانون الاول 2019، إيقاف التعيينات في الوزارة، فيما كشفت سبب ذ...





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