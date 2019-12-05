المحافظون يكشفون برنامجهم  المتضمن نظاماً جديداً للهجرة قبل اسبوع من الانتخابات في بريطانيا

2019/12/05 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – كشف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عن مشروعه للأيام المئة الأولى في الحكم إذا فاز في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد اسبوع، ويقضي بخفض الضرائب عن “الأسر التي تعمل بكد” وتنفيذ بريكست.وقال المحافظون في بيان إنه بحلول 22 آذار/مارس 2020 ستصدر حكومتهم قوانين لتمويل أكبر للمدارس […]

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