2019/12/05 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيأة النزاهة العراقية، الخميس، أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق، لإهداره المال العام، موضحة أن الأمر صدر استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور أمر قبض جديد بحق محافظ نينوى الأسبق أهدر الملايين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور أمر قبض جديد بحق محافظ نينوى الأسبق أهدر الملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).