الحديثي: مستقبل الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت بين العراق والصين متروك للحكومة المقبلة

2019/12/05 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سعد الحديثي‌ المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن مستقبل الاتفاقية الاقتصادية التي وقعت بين العراق والصين، متروك للحكومة المقبلة وفقاً لتوجهاتها.

وأوضح الحديثي في تصريح، أن الاتفاقيات والالتزامات المشتركة بين الدول عادة ما تستمر حتى مع تغيير الحكومات، إلا إذا كان للحكومة الجديدة رأي آخر في هذا الصدد، مبينا أن الاتفاقية التي وقعت بين العراق والصين لها منافع كبيرة للاقتصاد العراقي، على مستوى تنشيط قطاعات مختلفة، لاسيما الصناعي والزراعي والتجاري والنقل، فضلا عن خلق فرص عمل من خلال تنشيط السوق المحلية.

واستبعد المتحدث الحكومي أن تتجاهل أية حكومة مقبلة الاتفاق الذي عقد مع الجانب الصيني، عازيا ذلك الى منفعته للاقتصاد العراقي، وأنه ليس مرتبطاً بهذه الحكومة او تلك بقدر، ما هو يحقق منفعة للمواطن.

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