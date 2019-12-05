قوى العدوان السعودي تستحدث تحصينات قتالية في الحديدة

2019/12/05 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

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استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الخميس، تحصينات قتالية بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت

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