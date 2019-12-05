اعتقال متهم باربع سرقات وسط الناصرية

2019/12/05 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن القبض على متهم بـ 4 سرقات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقالت القيادة في بيان

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