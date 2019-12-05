مقتل شخصين وإصابة ثالث على يد زميلهم بقاعدة “بيرل هاربر” الأميركية

2019/12/05 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في قاعدة بيرل هاربر الأميركية، عن مقتل شخصين واصابة ثالث في حادث إطلاق نار داخل القاعدة.

وأكدت المصادر، أن مسلحا تبين فيما بعد انه عنصر بالبحرية الأميركية، أطلق النار على ثلاثة موظفين مدنيين، قرب حوض بناء السفن بالقاعدة، مما أسفر عن مقتل اثنين منهما، وإصابة الثالث بجروح بالغة، نقل على إثرها للمستشفى، مبينة ان مطلق النار أقدم على الانتحار بعد تنفيذه الهجوم، فيما قامت السلطات عقب الحادث، بإغلاق بوابات الدخول بسبب الوضع الأمني، في القاعدة الواقعة على بعد ثلاثة عشر كيلومترا، من مدينة هونولولو، عاصمة ولاية هاواي الأميركية.

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