2019/12/05 | 17:41 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة من ناشطين في التحرير إلى السيستاني: هذا ما فعلته “جماعات منظمة” باسمك! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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