واشنطن تتوعّد سياسيين عراقيين متعاونين مع سليماني بالعقوبات

2019/12/05 | 17:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تدعم إجراء إصلاح سياسي في #العراق، فيما توعدت سياسيين متعاونين مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالعقوبات.وذكر مساعد نائب وزير #الخارجية […]

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