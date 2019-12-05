نواب سائرون عن ذي قار يدعون وزارة الدفاع الى الاعتذار عن بيانها بشأن الشمري

2019/12/05 | 17:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا نواب كتلة سائرون عن محافظة ذي قار، اليوم الخميس، وزارة الدفاع الى تقديم اعتذار رسمي لابناء محافظتهم عموما والى ذوي الشهداء خصوصا بشأن بيانها الخاص بالفريق الركن جميل الشمري.

وقال النائب غايب العميري في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة عقد في مجلس النواب وحضره مراسل "الغد برس" ان "بيان وزارة الدفاع بخصوص المدعو جميل الشمري ابتعد كثيرا عن الحيادية والمهنية".

واضاف "كان بيانا انشائيا يفتقر الى الدقة والموضوعية تجاه هكذا احداث اليمة"، مؤكدا ان "البيان يدخل في خانة تجميل الوجوه القبيحة التي اسأت للمحافظة ذي واهلها".

وتابع "على الوزارة تقديم اعتذرا رسمي لابنءا المحافظة والى ذوي الشهداء خصوصا".

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