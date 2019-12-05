تقليص العطلة الربيعية ودروس إضافية للطلبة العراقيين

2019/12/05 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، تقليص العطلة الربيعية وإعطاء دروس إضافية لتعويض الطلبة عما فاتهم من الحصص الدراسية بسبب الأوضاع التي تعاني منها بعض الم...

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