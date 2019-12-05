سانا: القوات الامريكية نقلت المئات من داعش من مخيم الهول

2019/12/05 | 18:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخيم الهول بشمال شرق سوريا

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