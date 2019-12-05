2019/12/05 | 18:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان مراكش يكرم أيقونة السينما المغربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان مراكش يكرم أيقونة السينما المغربية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان مراكش يكرم أيقونة السينما المغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).