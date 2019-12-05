هنغاريا تبدي استعدادها لتنمية التعاون مع كوردستان بعدة مجالات

2019/12/05 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إستقبل مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الخميس، إيشتفان إيمري، القنصل العام الهنغاري الجديد في إقليم كوردستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر الأوضاع والقضايا الراهنة والمستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، وأعربا عن أملهما الإستمرار في تنمية العلاقات القائمة بشكل أفضل بما فيه مصلحة الطرفين.

وسلط دزيي الضوء على مستوى العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وهنغاريا، وأعرب عن سعادته بمستوى التمثيل الدبلوماسي والدعم العسكري والإنساني الذي قدمته هنغاريا لقوات بيشمركة كوردستان خلال الفترة الماضية، سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش، كما أبدى دعم دائرة العلاقات الخارجية لسيادته بهدف إنجاح مهامه ونشاطاته في الإقليم.

بدوره قدم إيشتفان إيمري، نبذة عن عمل ونشاطات القنصلية العامة لبلاده في إقليم كوردستان، كما أبدى رغبة بلاده في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة في مختلف المجالات الإقتصادية والزراعية والإستثمار.

في محور آخر من اللقاء، بحث الجانبان عدداً من المجالات ذات الإهتمام المشترك، ومن ضمنها تنمية القطاعات الإقتصادية والتجارية والتربوية، وشددا على تكثيف الجهود في تقدم العلاقات على المستوى الحكومي والشعبين بما فيه مصلحة الطرفين.

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