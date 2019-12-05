2019/12/05 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صادق المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماعه اليوم الخميس في مدينة السليمانية على تحديد موعد للمؤتمر العام الرابع.

وعقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس، اجتماعه برئاسة السيد كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني وذلك بمبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة السليمانية.

وذكر بيان للمجلس، انه تقرر اجراء المؤتمر يوم 21 كانون الاول 2019، ومؤتمر المراكز يوم 9 كانون الاول 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).