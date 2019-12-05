بيلوسي تأمر اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد بنود مساءلة ترامب

2019/12/05 | 18:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده للضغط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة منافس سياسي.

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