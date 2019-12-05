2019/12/05 | 18:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بتعرض متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد الى طعنات بسكاكين وآلات حادة اليوم الخميس.وتشير التقرير الى ان مجهولين طعنوا نحو 20 متظاهراً في الساحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعن فتيات وشباب في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طعن فتيات وشباب في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).