2019/12/05 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع السيد الحائري: اُقدّم العزاء للشعب العراقي واُعبّر لهم عن حزني وألمي بمناسبة المصائب والمحن الجارية في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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