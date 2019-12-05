الحشد يكشف عن امتلاكه معلومات استخبارية لتحركات داعش في ديالى

2019/12/05 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أكد اللواء الأول في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، امتلاكه معلومات استخبارية عن جميع تحركات “داعش” الإرهابي في نفط خانة التابعة لقضاء خانقين بمحافظة

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