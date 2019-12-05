في سبعة الشهداء: شباب قلعة سكر يغطون “الحضارات” بالأطعمة وسط الناصرية.. فيديو وصور

2019/12/05 | 18:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا ومقاطع فيديوية لمبادرة اطلقها شباب قلعة سكر في ذي قار ، تضمنت اقامة مأدبة طعام بمناسبة مرور سبعة أيام على استشهاد العشرات من المتظاهرين في الناصرية خلال التظاهرات .

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