2019/12/05 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر المرجع الديني الشيعي كاظم الحائري، اليوم الخميس (5 كانون الأول، 2019) بياناً بشأن الاحداث ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحائري يحذر من توقف العملية السياسية وقبول اي مشروع يؤدي لفراغ يتمناه اعداء العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحائري يحذر من توقف العملية السياسية وقبول اي مشروع يؤدي لفراغ يتمناه اعداء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).