2019/12/05 | 18:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة دعم الصادرات السورية: النقل يعيق "عقودا كبيرة" لتصدير الحمضيات إلى روسيا والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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